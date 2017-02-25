Aleyna Tilki yine yasak deldi!...

18 yaşından küçük olduğu halde alkollü mekânlarda sahneye çıkan Aleyna Tilki, bu kez ehliyetsiz direksiyon başına geçerek tepki topladı.

16 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarda deldiği yasaklarla ve polemiklerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme'de, 18 yaşından küçüklere yasak olmasına rağmen nargile içerken görüntülenmiş ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Genç şarkıcı bu kez daha tehlikeli bir yasağı çiğneyerek direksiyonun başına geçti ve araba kullandı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDI

Reşit olmadığı için henüz ehliyeti bulunmayan Aleyna Tilki bu sefer de araba kullandı. Araç içinde oldukça rahat görünen şarkıcı bu anlarının videosunu da çekerek Instagram hesabından paylaşınca tepkiler gecikmedi.

Seda Sayan'ın sevgilisi Erkan Çelik, Tilki'nin bu görüntülerini görünce kendi hesabından sert sözlerle eleştirerek şikayetçi olacağını yazdı.

ERKAN ÇELİK: "BU BİR İHBARDIR"

Erhan Çelik paylaşımına şu notu da yazdı; "Bu bir ihbardır! Yaşı 16 olduğu için sahnelere çıkamayan Aleyna Tilki'yi bu yaşta ehliyetsiz araba kullanarak diğer insanların canını tehlikeye atmasından dolayı önce kınıyor sonrada trafik ekiplerine şikayet ediyorum."

ALEYNA TİLKİ: "PANİK YAPMAYIN YAHU"

Bu görüntüleriyle eleştiri almaya başlayınca Tilki'den bir açıklama geldi. Şarkıcı bu kez Twitter hesabından "Panik yapmayın yahu. Trafiğe falan çıkmadım, boş bir otopark orası... Yerdeki çizgilere bakın anlarsınız " notunu yazarak paylaştı.