ALEYNA TİLKİ YILDIZLARA KOMŞU OLDU! AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!

Aleyna Tilki, yeni albümü için gittiği Amerika’da 14 bin dolara ev kiraladı

Hollywood Hills’e taşınan genç şarkıcının komşuları arasında Ben Affleck, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimler var.

Şarkıcı Aleyna Tilki, psikoloji ve müzik eğitimi almak için Amerika Los Angeles’a yerleşmişti. Pop yıldızı, ünlülerin de oturduğu West Hollywood bölgesinden aylık kirası 14 bin dolar olan bir daire kiraladı.

Tilki, yeni kiraladığı evinin dekorasyonu ile de kendisi ilgilenecek. Genç şarkıcının komşuları arasında ise Ben Affleck, Sharon Stone, Kevin Costner, Keanu Reeves, Salma Hayek ve Tobey Maguire gibi dünyaca ünlü isimler var.

Bu arada Aleyna'nın annesi Havva Özel ise buna karşı çıktı. Kızına “Bu rakam bizim için çok fazla. Geleceğini düşünmek zorundasın. Derhal daha ekomonik bir eve geç” diye talimat verdi. Aleyna Tilki ise, annesi Havva Özel’in ‘başka eve geç’ uyarısını dinlemedi.