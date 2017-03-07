Aleyna Tilki Türkiye'yi temsil edecek!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Şarkıcı Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile yaptığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Tilki uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Gündemden düşmeyen 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı.

"CEVAPSIZ ÇINLAMA" ŞARKSIYLA BÜYÜK BİR BAŞARI YAKALADI

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile birlikte yaptığı 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla büyük bir başarı yakaladı.

ALEYNA TİLKİ ULUSLARARASI YARIŞMADA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Aleyna Tilki uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edeceğini Twitter'daki video paylaşımı ile duyurdu.