ALEYNA TİLKİ PAYLAŞTIĞI CESUR POZLARLA OLAY YARATTI!

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tİlki, eğitim için yerleştiği ABD'den de fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

19 yaşında olmasına rağmen şarkılarıyla milyonlara ulaşıp binlerce hayran edinen Aleyna Tilki, eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya uçan Tilki, oradan ilk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Tilki, paylaştığı fotoğraflara İngilizce olarak, "Merhaba Amerika! Sana büyük bir sürprizim var." notunu ekledi. Genç şarkıcının paylaşımları kısa süre içerisinde 100 bini aşkın beğeni aldı.

AMERİKA’DA İŞLERİM OLACAK

Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Eğitimime Amerika'da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım" demişti.