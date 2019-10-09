  • BIST 100.975
  • Altın 282,238
  • Dolar 5,8366
  • Euro 6,4087
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİSTANBUL ARTÇILARLA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

ALEYNA TİLKİ PAYLAŞTIĞI CESUR POZLARLA OLAY YARATTI!

»
ALEYNA TİLKİ PAYLAŞTIĞI CESUR POZLARLA OLAY YARATTI!
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tİlki, eğitim için yerleştiği ABD'den de fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

19 yaşında olmasına rağmen şarkılarıyla milyonlara ulaşıp binlerce hayran edinen Aleyna Tilki, eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya uçan Tilki, oradan ilk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

 

Tilki, paylaştığı fotoğraflara İngilizce olarak, "Merhaba Amerika! Sana büyük bir sürprizim var." notunu ekledi. Genç şarkıcının paylaşımları kısa süre içerisinde 100 bini aşkın beğeni aldı.

 

AMERİKA’DA  İŞLERİM OLACAK

 Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Eğitimime Amerika'da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım" demişti.

924238_1-002.jpg924238_2-001.jpg924238_3.jpg

Etiketler: , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NADİRA KADİROVA ÖLÜMÜNÜN İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR!09 Ekim 2019 Çarşamba 12:15
  • EMİNE BULUT’UN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA: DURUŞMADA NELER OLUYOR?09 Ekim 2019 Çarşamba 12:02
  • AHU AYSAL UZAYA GİDEMEYİNCE MAHKEMEYE GİTTİ!09 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
  • ÖYKÜ GÜRMAN VARINI YOĞUNU SATIŞA SUNDU!09 Ekim 2019 Çarşamba 11:38
  • GENÇ ŞÖHRET İREM, NURGÜL YEŞİLÇAY'IN ESKİ AŞKIYLA SOBELENDİ!09 Ekim 2019 Çarşamba 11:16
  • BERKAY KIZLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!09 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
  • DENİZ ÇAKIR MAHKEMEDEI!09 Ekim 2019 Çarşamba 10:53
  • MURAT DALKILIÇ 130 BİN TL İSTİYOR!09 Ekim 2019 Çarşamba 10:28
  • TUBA ÜNSAL - ELİSABETH MAS OLAYINDA SON GELİŞME!09 Ekim 2019 Çarşamba 10:17
  • HADİSE: "BİRİLERİ KIZMIŞ, ÇEKEMEMİŞ..."09 Ekim 2019 Çarşamba 10:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim