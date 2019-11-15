ALEYNA TİLKİ ‘ÖZEL BİR GÜZELLİĞİM VAR, KENDİME KIYAMIYORUM’ DEDİ SOSYAL MEDYA DALGA GEÇTİ!

Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Şarkıcı Twitter'dan yaptığı "Çok fotoğraf paylaşmıyorum, kendime kıyamıyorum" dedi, sosyal medyanın diline düştü.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla mütevazılık seviyesini ortaya koydu. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımıla olay yaratan şarkıcı, şimdi de güzelliğine dem vurdu.

Eğitim hayatı için Amerika’ya giden Aleyna Tilki, attığı twitle herkesi şaşırttı ve sosyal medyanın dalga geçmesine neden oldu. “Kendime kıyamıyorum” diyen genç şarkıcı, “Nasıl bu kadar özel bir güzelliğim var ya? Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum. Kendime kıyamıyorum ya” ifadelerini kullandı.

Bu sözler gerek Twitter gerek Instagram’da alay konusu oldu. Pek çok kişi “Kızdaki egoya bak” derken, bazıları ‘Bence de kıyma kendine, senden güzel kuşbaşı olur’, ‘Mütevazılıkta sınır tanımamış yine” gibi yorumlar yaptı…