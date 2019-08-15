Gecce'nin haberine göre; Aleyna Tilki önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Aleyna Tilki önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.
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ALEYNA TİLKİ, KİMDEN KORUNUYOR?
Kıbrıs'ta tatil yapan Aleyna Tilki, danslarıyla sahneye renk kattı. Genç popçuyu koruma ordusu takip etti.
Etiketler: Aleyna Tilki, Sahne, Koruma, Önlem
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