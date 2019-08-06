ALEYNA TİLKİ KALÇALARINA ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Emrah Karaduman, Aleyna Tilki hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Genç popçu ise hakkında çıkan 'estetik' haberleri hakkında konuştu.

Gecce'nin haberine göre; Önceki akşam Buray'ın Harbiye açık hava konserinde olan Karaduman, yanında yeni sevgilisiyle görüntülendi.eski sevgilisi Aleyna hakkında da konuşan ünlü aranjör,"Aleyna ile yeni bir proje yok şuan ikimiz de yoğunuz" dedi. Bu arada, Aleyna Tilki'nin kalçalarına yağ enjekte ettirdiği iddialarına Tilki'den yalanlama geldi. Güzel şarkıcı, " Estetik yok, kilo aldım" dedi.