ALEYNA TİLKİ, İNSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Geçtiğimiz gün kardeşi Ayça'nın doğum gününü kutlayan Aleyna Tilki, kutlama pozlarının yanı sıra, instagram hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Kardeşi için özel bir kutlama yapan ve sosyal medya hesabından bu özel güne dair bol bol kare paylaşan Aleyna Tilki, aynı zamanda sevenleri için de özel pozlar verdi. Doğum günü yaptıkları yerde çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Tilki, çektirdiği fotoğraflardan farklı olarak şu ifadeleri kullandı: "12,5 yaşımda +13 film izliyordum, çok tehlikeliyim" dedi.