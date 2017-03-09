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Aleyna Tilki, Hülya Avşar'ı böyle bağırttı!

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Aleyna Tilki, Hülya Avşar'ı böyle bağırttı!
Aleyna Tilki'nin samimi itirafları karşısında ne yapacağını bilemeyen Hülya Avşar, "İmdat kurtarın beni. Soru soramıyorum ya!" diyerek bağırdı.

Her açıklaması sansasyon yaratan genç popçu Aleyna Tilki, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk oldu.

Cumartesi günü ekrana gelecek programın sosyal medyada yayınlanan fragmanı ise daha program yayına girmeden büyük ilgi gördü.


Hülya Avşar'a kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan, Aleyna'nın "Kitap yazmak istiyorum, türkü albümü yapmak istiyorum, dünya starı olmak istiyorum" sözleriyle Hülya Avşar'ı adeta kendisine kilitledi. Avşar kızı genç şarkıcıya 'sende bir anormallik var' dedi.

"HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUM''
Aleyna'nın, "Ben 12 yaşından beri her şeyi yapmak istiyorum" sözlerini sonrası ise Avşar Kızı "İmdat kurtarın beni. Soru soramıyorum ya!" diyerek bağırdı.

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