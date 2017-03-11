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Aleyna Tilki haberi alır almaz hastaneye koştu!

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Aleyna Tilki haberi alır almaz hastaneye koştu!
Eskişehir'de otel girişinde şoförü Volkan Karaca ile birlikte uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Emrah Karaduman, kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. 24 yaşındaki DJ ve bestecinin ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık duru

ŞÜPHELİ ALEYNA TİLKİ HAYRANI 

Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin 33 yaşındaki Enis Duman olduğu açıklandı.

İşsiz olan Enis Duman, polislere Aleyna Tilki hayranı olduğunu, ona ilgi duyduğunu ve platonik aşkla bağlandığını, bu nedenle ünlü isme otel girişinde bıçakla saldırdığını söyledi. Duman, şoför Volkan Karaca'nın ise araya girmesi nedeniyle yaralanmış olabileceğini belirtti. 

 

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Eskişehir'e gelerek, Emrah Karaduman'ı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Aleyna Tilki, hastane çıkışında gazetecilere, "Arkadaşlar çok üzücü bir olay yaşadık. Ama Alah'a şükürler olsun ki çok küçük atlattık, ucuz atlattık. Gayet iyiyiz, kendisi çok iyi. Tabi ki de çok üzgünüz. Ama Allah'a şükürler olsun. Bir yandan da bunu belirtmek isterim. Verip verebileceğim bilgi bu şuanda. Bir de adli bir olay olduğu için çok fazla konuşmanı, irdelemenin, uygun olmadığını düşünüyorum ama, çok çok iyiyiz hiçbir sorun yok" şeklinde konuştu. 

ŞUURU AÇIK 

Aleyna Tilki, bir gazetecinin "Hastanede Emrah Karaduman ile görüşebildiniz mi?" sorusu üzerine, "Görüştüm. İyi olduğunu onaylayan hareketleri vardı. Şuuru, bilinci her şeyi açık, çok iyi durumu" yanıtını verdi.

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