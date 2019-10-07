ALEYNA TİLKİ FOTOĞRAFTA ANNESİNDEN DAHA YAŞLI GÖZÜKTÜ!.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman annesiyle birlikte çekilmiş kareleri hesabından paylaşıyor.

Henüz reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için gündem olan ve sonrasında da bir süre sahnelerden uzak kalan Aleyna Tilki, etkileyici bir dönüş yaptığı sahnelerde başarılı işler çıkarmaya devam ediyor.Bir yandan verdiği konserlerle gündeme gelen Tilki, bir yandan da eğitim için Amerika’ya uçuyor.

Aleyna Tilki, Amerika'da üniversite eğitimi almak üzere Los Angeles'a gitti. Tilki'yi annesi Havva Özel ile kardeşi Ayça Tilki uğurladı.İkilinin bu karesini gören takipçileri onları ‘abla kardeş’ gibi göründükleri yorumlarında bulundu.