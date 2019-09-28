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ALEYNA TİLKİ 'DEFO'LU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

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ALEYNA TİLKİ 'DEFO'LU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Şarkıcı Aleyna Tilki, ınstagram hesabının hikaye bölümünden 'defo'lu olduğunu itiraf etti.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilk dövmesini gösterdi. Koluna dövme yaptırdığı görülen şarkıcı, bu yeni gelişmeyi “Artık benim de defom var. Dövme yani” mesajıyla duyurdu.

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