Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilk dövmesini gösterdi. Koluna dövme yaptırdığı görülen şarkıcı, bu yeni gelişmeyi “Artık benim de defom var. Dövme yani” mesajıyla duyurdu.
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ALEYNA TİLKİ 'DEFO'LU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Şarkıcı Aleyna Tilki, ınstagram hesabının hikaye bölümünden 'defo'lu olduğunu itiraf etti.
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