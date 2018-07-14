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Aleyna Tilki: Bu yaz tatil yok

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Aleyna Tilki: Bu yaz tatil yok
Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Bebek sahilde bir gazete bayiine giren Aleyna Tilki, yerli ve yabancı birçok dergi aldı.

Çarşamba günü Türkiye'ye gelen ve Vodafona Park'ta konser veren Shakira'yı izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen genç popçu, bu yaz tatil yapmayacağını, çok yoğun şekilde konser maratonunun devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz mart ayında 18 yaşına giren Tilki'ye ekip arkadaşları tarafından doğum günü hediyesi olarak Scooter motor hediye edilmişti. Genç şarkıcı, ağustos ayında motor ehliyeti imtihanına girmek için hazırlık yaptığını açıkladı.

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