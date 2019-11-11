Aleyna Tilki, üniversite eğitimi için Amerika'ya yerleşmişti. Genç şarkıcı müzik çalışmalarına da Amerika'da devam etme kararı almıştı. Posta'dan Eylem İpek Şafak, Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş'in de genç şarkıcıyla Amerika'ya gideceğini yazdı. İkili bir süre burada kalacak
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ALEYNA TİLKİ BU KEZ SEVGİLİSİYLE AMERİKA'YA GİDİYOR!
Aleyna Tilki ve sevgilisi Kadir Güneş Amerika'ya gidiyor..
Etiketler: aleyna tilki, annesi, sosyal medya, olay, ayça, havva özel, amerika, cesur poz, rekor, Ben Affleck, Sharon Stone, Kevin Costner, Keanu Reeves, Salma Hayek, Tobey Maguire, kadir güneş
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