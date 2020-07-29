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Aleyna Tilki: Ben hepinizin sevgilisiyim!..

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Aleyna Tilki: Ben hepinizin sevgilisiyim!..
Genç popçu Aleyna Tilki, son dönemde ünlülerin hayranlarıyla aşk yaşadığı haberlerinden sonra, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Tilki, "DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı" dedi.

Tarkan ve Merve Boluğur'dan ardından, İsmail YK'nın da hayranı olduğu bir güzelle aşk yaşadığı iddiasından sonra Aleyna Tilki, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Çok fazla teklif aldığını söyleyen Tilki, "Haha ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor... Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm." dedi.

 

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirmişti.

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