- BIST 1.136
- Altın 440,154
- Dolar 6,9640
- Euro 8,1969
- İstanbul 27 °C
- Ankara 27 °C
- Aleyna Tilki: Ben hepinizin sevgilisiyim!..
- ANKARA'da yoğun bakımlar doldu!
- TL’deki değer kaybı: Stagflasyon nedir?
- Sağlık Bakanı rüşvet iddialarına yanıt verdi
- Bayram gelmeden emeklilik ikramiyesi bitti
- Bakan Koca açıkladı Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı?
- Kurban Bayramı'nda yasak!
- Yargıtay’dan mesaide uyuyanlara kötü haber
- TAİK Başkanı Yalçındağ: “Türkiye fırsatları değerlendirmeli ABD pazarında daha çok yer almalı”
- Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti: Sanane uyurum
- Türkiye de kadınlara neler oluyor?
- Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı anketinde çarpıcı sonuç!
- AKP'li başkanın borçları yüzünden CHP’li belediye haciz geldi!
- Muharrem İnce: "Meclis özgürlüklerin fişini çekti"
- Almanya’dan kritik corona virüsü açıklaması!
Aleyna Tilki: Ben hepinizin sevgilisiyim!..
Genç popçu Aleyna Tilki, son dönemde ünlülerin hayranlarıyla aşk yaşadığı haberlerinden sonra, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Tilki, "DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aleyna Tilki: Ben hepinizin sevgilisiyim!..Genç popçu Aleyna Tilki, son dönemde ünlülerin hayranlarıyla aşk yaşadığı haberlerinden sonra, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Tilki, "DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı" dedi.
Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti: Sanane uyurumSurvivor yarışmasında tanışan ve dostlukları pekişen milli futbolcular Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç beraber Çeşme tatiline gitti. Sercan Yıldırım’ın kardeşi Tezcan’ın düğününe katılmak için Bursa’ya giden Survivor Aycan ve Sercan yaz tatiline kaldığı y
Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı!Merve Boluğur, Alaçatı'da kaldığı otel odasında yatakta poz verdi ve “Bırak dağınık kalsın” dedi.
Şeyma Subaşı ayrılık iddialarıŞeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım kafaları karıştırmıştı. Sosyetik ismin İtalyan sevgilisinden ayrıldığı da iddialar arasındaydı. Subaşı iddialara isyan etti.
Yasak aşk skandalında şok açıklama! 'Çıplak görüntüler bana ait'Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün, makam şoförünün eşiyle yaşadığı iddia edilen aşka ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 2 Haziran’da çekilen kamera görüntülerinde buluşma adresine önce Öztürk’ün özel aracıyla geldiği, ardından Sümeyra Tilki’ni
VİDEO GALERİ
- 20:29 - Aleyna Tilki: Ben hepinizin sevgilisiyim!..
- 20:22 - ANKARA'da yoğun bakımlar doldu!
- 20:14 - TL’deki değer kaybı: Stagflasyon nedir?
- 20:10 - Sağlık Bakanı rüşvet iddialarına yanıt verdi
- 20:06 - Bayram gelmeden emeklilik ikramiyesi bitti
- 20:00 - Bakan Koca açıkladı Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı?
- 19:23 - Kurban Bayramı'nda yasak!
- 19:16 - Yargıtay’dan mesaide uyuyanlara kötü haber
- 19:08 - TAİK Başkanı Yalçındağ: “Türkiye fırsatları değerlendirmeli ABD pazarında daha çok yer almalı”
- 19:01 - Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti: Sanane uyurum
- 18:20 - Türkiye de kadınlara neler oluyor?
- 18:04 - Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı anketinde çarpıcı sonuç!
- 17:49 - AKP'li başkanın borçları yüzünden CHP’li belediye haciz geldi!
- 16:00 - Muharrem İnce: "Meclis özgürlüklerin fişini çekti"
- 15:57 - Almanya’dan kritik corona virüsü açıklaması!
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim