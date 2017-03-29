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Aleyna Tilki 17. yaşını kutladı!

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Aleyna Tilki 17. yaşını kutladı!
Aleyna Tilki 17'nci doğum gününü kutladı. İçkili mekanlarda sahne alabilmesi için 18 yaşını doldurması gereken Tilki'nin önünde tam bir yılı kaldı.

 Genç popçu Aleyna Tilki 17'inci doğum günü kutladı. 18 yaşından gün almaya başladı. 18 yaşına girmesi Aleyna Tilki için çok önemli. Zira genç popçu 18 yaşından küçük olduğu için içkili mekanlarda sahne alamıyor.

AİLE BAKANLIĞI DEVREYE GİRMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Aleyna Tilki daha önce içkili mekanlarda sahne almış bunun üzerine Aile Bakanlığı anında harekete geçmişti. Bakanlık, Tilki'nin ailesini uyarıp içkili mekanlarda sahne almamasını istemişti.

ÜÇ BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile Bakanlığı, Tilki'nin ailesiyle görüşüp uyarıda bulunurken, İçişleri ve Çalışma bakanlıkları, içkili mekânları denetime almıştı.

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