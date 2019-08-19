ALEYNA AÇIKTA KALDI

Türkiye'de istediği üniversiteye yerleşemeyen Aleyna Tilki, Amerika'da okuma kararı aldı. Genç popçu müzik çalışmalarını da Amerika'dan yürütecek.

14-15 Haziran'da yapılan üniversite sınavına giren Aleyna Tilki istediği puanı alamadı.Hedeflediği okula puanı tutmayan güzel popçu puanın yettiği okullara kayıt yaptırıp yaptırmama konusunda da kararsız kaldı.Yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dediği öğrenildi.