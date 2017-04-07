  • BIST 88.497
  • Altın 150,324
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAFeribot alabora oldu: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Alessandra Ambrosio'nun gizli tatili

»
Alessandra Ambrosio'nun gizli tatili
Alessandra Ambrosio beyaz bikinisiyle kimsesiz sahilde denizin tadını çıkardı.

Alessandra Ambrosio paparazilere poz vermemek için kimsenin bulunmadığı kumsala gitti. Fakat orada da basından kaçamadı. Beyaz bikinisiyle kusursuz fiziği bulunan Alessandra Ambrosio, kameraları görünce 'Burada da mı yakaladınız beni?' şeklinde sitem etti.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berrak Tüzünataç'tan 'Fİ' yorumu07 Nisan 2017 Cuma 16:09
  • Demet Gönen ve Deniz Gönen07 Nisan 2017 Cuma 14:20
  • Kerem Tunçeri: Çağla ile sorun yok!07 Nisan 2017 Cuma 13:55
  • Gupse Özay ile Barış Arduç'u üzen gelişme!07 Nisan 2017 Cuma 13:51
  • Asena Atalay hayatının şokunu yaşadı07 Nisan 2017 Cuma 13:36
  • Tarkan'a 'çocuk özlemi' sorulunca...07 Nisan 2017 Cuma 13:26
  • Joanna Krupa’dan takipçilerine tavsiye07 Nisan 2017 Cuma 13:15
  • Mert Fırat sevgilisiyle görüşememekten dert yandı07 Nisan 2017 Cuma 13:10
  • Bikinili pozu sosyal medyayı salladı07 Nisan 2017 Cuma 13:03
  • Bestemsu Özdemir ve Can Yaman aşk mı yaşıyor?07 Nisan 2017 Cuma 12:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim