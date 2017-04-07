Alessandra Ambrosio'nun gizli tatili

Alessandra Ambrosio beyaz bikinisiyle kimsesiz sahilde denizin tadını çıkardı.

Alessandra Ambrosio paparazilere poz vermemek için kimsenin bulunmadığı kumsala gitti. Fakat orada da basından kaçamadı. Beyaz bikinisiyle kusursuz fiziği bulunan Alessandra Ambrosio, kameraları görünce 'Burada da mı yakaladınız beni?' şeklinde sitem etti.