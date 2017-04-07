Alessandra Ambrosio paparazilere poz vermemek için kimsenin bulunmadığı kumsala gitti. Fakat orada da basından kaçamadı. Beyaz bikinisiyle kusursuz fiziği bulunan Alessandra Ambrosio, kameraları görünce 'Burada da mı yakaladınız beni?' şeklinde sitem etti.
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Alessandra Ambrosio'nun gizli tatili
Etiketler: Alessandra Ambrosio
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- 07:16 - Cudi Dağı'nda operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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