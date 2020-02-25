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Alessandra Ambrosio Rio Festivalinde

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Alessandra Ambrosio Rio Festivalinde
Brezilya'nın Rio de Janeiro'da düzenlenen Rio Festivalinde Alessandra Ambrosio damga vurdu

Alessandra Ambrosia arkadaşı Sabrina Sato ile festavlde gümüş renkli kostümüyle göz kamaştırdı.

Alessandra Ambrosio kimdir?

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