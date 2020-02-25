Alessandra Ambrosia arkadaşı Sabrina Sato ile festavlde gümüş renkli kostümüyle göz kamaştırdı.
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Alessandra Ambrosio Rio Festivalinde
Brezilya'nın Rio de Janeiro'da düzenlenen Rio Festivalinde Alessandra Ambrosio damga vurdu
Etiketler: rio festivali, rio, alessnadra ambrosia
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Alessandra Ambrosio Rio FestivalindeBrezilya'nın Rio de Janeiro'da düzenlenen Rio Festivalinde Alessandra Ambrosio damga vurdu
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VİDEO GALERİ
- 12:56 - Alessandra Ambrosio Rio Festivalinde
- 10:39 - Muharrem İnce'den Açıklama
- 10:23 - Çağatay Ulusoy Neden Panik Oldu?
- 10:12 - İlk Defa Yaptı
- 10:04 - Nilüfer'den Üzücü Haber
- 09:36 - Su Gibi Kızlar Hamdi'ye Yazıyor
- 09:19 - Ailecek FETÖ'cüler
- 08:56 - ''Aşıyı Bulduk''
- 16:02 - Erdoğan'ın Danışmanları Ali Koç'u İstifaya Çağırdı.
- 15:44 - Aynur Aydın'dan Çirkin Yanıt
- 15:20 - Ali Koç Tribünden Atladı
- 15:10 - Tayfun Yürekleri Yaktı
- 14:51 - Adana'yı Çok Sevdim
- 14:40 - Hadise'de Korona Korkusu
- 14:30 - Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme
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