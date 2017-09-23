Alessandra Ambrosio, Katıldığı Geceye Göğüsleriyle Damga Vurdu

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, yaptırdığı göğüs estetiğini giydiği cesur kıyafetle sergiledi.

kentindeki moda haftası kapsamında düzenlenen özel etkinlik ünlüleri bir araya getirdi. AIDS Araştırmaları Vakfı'nın (amfAR) yaranına düzenlenen gecede podyumun yıldızları şıklık yarışı yaptı.

GECENİN YILDIZI OLDU

Konuklar arasında en çok ilgi çeken kişi ise Brezilyalı model Alessandra Ambrosio oldu. Gümüş rengi bir gece kıyafeti giyen 36 yaşındaki iki çocuk annesi Ambrosio, dekoltesi ile gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

GÖĞÜSLERİNE ESTETİK YAPTIRMIŞ

Geceye katılan birçok davetli Alessandra Ambrosio'nun göğüslerine estetik operasyon yaptırdığını bunun da gün gibi aşikar olduğunu söyledi.

İşte ünlü modelin geceye damga vuran kıyafeti;