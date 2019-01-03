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Aldığı nafakayla estetik yaptırdı

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Aldığı nafakayla estetik yaptırdı
İnstagram fenomeni Şeyma subaşı Acun ılıcalı'dan aldığı nafakayla burnunu yaptırdı.

Şeyma subaşı estetik operasyonuna bir yenisini daha ekledi. Acun ılıcalı'dan kısa bir süre önce tek çelse de boşanan subaşı soluğu Maimi de almıştı.  Mahkeme Acun ılıcalı'nın Şeyma subaşına 125 bin lira nafaka ödüyeceğini kararlaştırmıştı.

İddiaya göre Şeyma subaşı acun ılıcalı'dan aldığı ilk nafakayla 125 bin lira nafaka parasıyla burun orta hattında kemer ve burun duvarını olduğu alanı incelttirip kavis oluşturdu. Daha önce de  kapalı teknik sınırlı bir operasyon uyguladığı  göz akslarını ve bakışlarını değitirmişti.

 

 

 

 

 

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