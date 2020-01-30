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Aldatma Tarışmasında Kocasını Öldürdü

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Aldatma Tarışmasında Kocasını Öldürdü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2 çocuk annesi H.Y. (28), 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi (33) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.Y., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam meydana geldi. H.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Yılmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Yılmaz ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Yılmaz'ın cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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