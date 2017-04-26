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Aldatan sevgilisiyle uyurken selfie çektirdi!

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Aldatan sevgilisiyle uyurken selfie çektirdi!
ABD'de, eve erken gidince sevgilisini başka bir adamla bulan 23 yaşındaki Duston Holloway, çığlık atmak ve saldırmak yerine yataktaki çiftle selfie çekildi

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Duston Holloway, erken geldiği evinde kız arkadaşını başka bir adamla uyurken buldu.
Kısa bir süre şok yaşayan Holloway, daha sonra yatakta uyuyan sevgilisi ve adamın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabına koydu.
Sevgilisini başka bir adamla gördüğünde ilk olarak içinden 'saldırmak' geldiğini itiraf eden Holloway, daha sonra sakinleştiğini, bağırmak ya da saldırmak yerine yatakta uyuyanların fotoğraflarını çekmeye başladığını anlattı.
Holloway'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına 'iyi adamlar iyi kadınları hak eder' sözü ve kız arkadaşını hayatından çıkarması çok sayıda sosyal medya kullanıcısının desteğiyle karşılandı.
Sosyal medyada on binlerce kez paylaşılan fotoğraflara yorum yapan kullanıcılar, Holloway'in böylesi bir durumda sükûnetini koruyabilmesini övdü.

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