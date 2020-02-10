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Albayraktan Açıklama

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Albayraktan Açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren banka komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların aldığı ücret ve komisyonların yeniden düzenlenmesiyle vatandaşların ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi.

Gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerde bulunduğuna işaret eden Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) gündemine aldığı konuyla ilgili Merkez Bankası ve BDDK'nin ücret ve komisyonlara standartlar getirdiğini aktardı.

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısının 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indirilerek önemli sınırlamalar getirildiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz."

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
 

Bakan Albayraktan önemli ücret ve komisyon açıklaması
 
 

 

Bakan Albayraktan önemli ücret ve komisyon açıklaması
 
 

 

Bakan Albayraktan önemli ücret ve komisyon açıklaması
 
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