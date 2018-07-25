Alanyaspor TSYD turunuvasına katılıyor

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Alanyaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında TSYD Ankara Şubesi tarafından düzenlenecek futbol turnuvasına katılacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"MKE Ankaragücü, Bursaspor ve Sivasspor takımlarının da yer aldığı turnuvanın karşılaşmaları, 3-4 Ağustos tarihlerinde Yenikent Osmanlı Stadyumu'nda yapılacak. Maç biletleri 1 Ağustos'tan itibaren Ankara 19 Mayıs Stadyumu gişelerinden satışa sunulacak. Sporseverler, maçları Passolig kartı olmadan izleyebilecek."