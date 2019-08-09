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AKTROL İBB'DE GENEL MÜDÜR OLDU!

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AKTROL İBB'DE GENEL MÜDÜR OLDU!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basına tanıttığı belediyenin üst düzey kadrosu içerisinde en dikkat çeken isim İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ’nin (İSBAK) başına getirilen Bahaddin Yetkin oldu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Yetkin’in 2011’de AKP’den Şanlıurfa milletvekilliği için aday adayı olduğu öğrenildi.
Yetkin, aday adaylığı açıklamasında “Şanlıurfa Genç MÜSİAD Yürütme Kurulu üyeliği yaptım. 2005- 2006 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa Gençlik, kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm” ifadelerini kullandı. Yetkin’in AKP’li Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde Şanlıurfa Belediyesi’nde Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Yetkin’in Twitter hesabında ise dikkat çekici paylaşımlar bulunuyor. Yetkin’in Twitter hesabında ise dikkat çekici paylaşımlar bulunuyor. Yetkin, İSBAK’a getirilmesinin ardından paylaşımlarının çoğunu sildi ancak beğenilerini kaldırmayı unuttu. Yetkin, kimliğinin açığa çıkması üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

 

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