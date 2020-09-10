Aktör Kevin Spacey hakkında bir cinsel saldırı davası daha açıldı

2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanan Spacey'nin mahkemeye taşınan tek ceza davası 'şikâyetçi ve tanığın bulunamaması' nedeniyle düşürülmüştü.
Ancak New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada bu kez Rapp şikayetçi oldu ve reşit olmadan önce gittiği partide Spacey'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını tekrar ifade etti. Spacey 2017'de Rapp'in iddiaları ilk ortaya atıldığında olay hatırlamadığını ancak o gün 'çok sarhoş olduğunu hatırladığını' iddia etmişti.
İsmi paylaşılmayan ve davacı olan ikinci isim ise Spacey ile oyunculuk dersinde tanıştığını ve kendisinin reşit olmamasına rağmen kendisiyle ilişkiye girdiğini ifade etti. Davacı, apartmanına son gittiğinde ise Spacey'nin kendine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.