Aktör Kevin Spacey hakkında bir cinsel saldırı davası daha açıldı

Aktör Anthony Rapp ve ismi açıklanmayan başka bir kişi, kendilerine geçmişte cinsel saldırı uyguladığını belirterek oyuncu Kevin Spacey'e dava açtı.

ABD 'li aktör Rapp, 2017 yılında Oscar Ödüllü Spacey'nin kendisine 14 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğunu duyurmuş ve hemen ardından birçok kişi Spacey hakkında cinsel taciz suçlamalarında bulunmuştu.

2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanan Spacey'nin mahkemeye taşınan tek ceza davası 'şikâyetçi ve tanığın bulunamaması' nedeniyle düşürülmüştü.

Ancak New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada bu kez Rapp şikayetçi oldu ve reşit olmadan önce gittiği partide Spacey'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını tekrar ifade etti. Spacey 2017'de Rapp'in iddiaları ilk ortaya atıldığında olay hatırlamadığını ancak o gün 'çok sarhoş olduğunu hatırladığını' iddia etmişti.