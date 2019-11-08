  • BIST 103.413
  • Altın 269,993
  • Dolar 5,7517
  • Euro 6,3448
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

AKŞENER’E ‘MONTAJA’ SERT TEPKİ: SONRA DA ADAMIM DİYE GEZECEKSİN, UTANMAZ!

»
AKŞENER’E ‘MONTAJA’ SERT TEPKİ: SONRA DA ADAMIM DİYE GEZECEKSİN, UTANMAZ!
Didem Arslan Yılmaz'ın yönettiği programa katılan avukat Fatih Atalay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ lideri Fethullah Gülen'le fotoğrafının olduğunu ileri sürerek bir fotoğraf gösterdi.

İlerleyen dakikalarda programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz düzeltmeyi canlı yayında söyledi ve fotoğrafın montaj olduğunu belirterek orijinalini gösterdi. Akşener'in basın danışmanı Murat İde de tepkisini sosyal medya hesabından sert bir dille gösterdi.

Habertürk TV’de dün akşam yayımlanan programda büyük bir skandala imza atıldı.

FOTOĞRAFIN MONTAJLI HALİ

Avukat Fatih Atalay’ın programda gösterdiği fotoğrafın kısa süre sonra montaj olduğu ortaya çıktı. Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz’a ulaşan İYİ Parti yetkilileri söz konusu fotoğrafın, montaj olduğunu, aslında ise Akşener’in eşiyle birlikte olduğunu söylediler. Yılmaz da düzeltmeyi canlı yayında söyledi ve fotoğrafın orijinalini gösterdi.

FOTOĞRAFIN ORİJİNAL HALİ

İYİ PARTİLİ MURAT İDE: UTANMADAN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KIVIRACAKSIN

Akşener’in basın danışmanı Murat İde de tepkisini sosyal medya hesabından şöyle dile getirdi:

“Hiç utanmadan Habertürk TV'de montaj fotoğrafı gösterip, ‘Bakın fetullah gülen’le fotoğrafı var' diyeceksin. Fotoğrafın orijinalinin Meral Akşener ve eşine ait olduğu gözüne sokulunca da, yine utanmadan hiçbir şey olmamış gibi kıvıracaksın. Sonra da adamım diye gezeceksin. Utanmaz.”

ide.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KILIÇDAROĞLU'NU SEVİNDİREN HABER!08 Kasım 2019 Cuma 13:17
  • İMAMOĞLU O KİTABA ŞERH DÜŞTÜ!08 Kasım 2019 Cuma 13:08
  • MÜJDE AR “ÖPÜŞÜRKEN HİÇBİR ŞEY HİSSETMEZDİM”08 Kasım 2019 Cuma 12:59
  • CHP’Lİ BELEDİYEYE SGK HACİZ ŞOKU!08 Kasım 2019 Cuma 12:03
  • BENSU SORAL “MEST-İ AŞK” FİLMİ İLE DERİN İZLER BIRAKACAK!08 Kasım 2019 Cuma 11:35
  • DEMET AKALIN, KERİMCAN’IN GÖNDERMESİNE KÜFÜRLÜ CEVAP VERDİ!08 Kasım 2019 Cuma 11:21
  • EDA TAŞPINAR BEŞİKTAŞ MEYDANINDA KAYKAY YAPTI08 Kasım 2019 Cuma 10:59
  • ANGELİNA JOLİE'DEN BRAD’E NİSPET KARELER!08 Kasım 2019 Cuma 10:48
  • ENİS ARIKAN KONUK OLDUĞU YAYINDA YERE KAPAKLANDI!08 Kasım 2019 Cuma 10:40
  • CEM YILMAZ'IN ASABI BOZUK!08 Kasım 2019 Cuma 10:21
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim