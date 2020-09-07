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Akşener'den Selahattin Demirtaş'a kahvaltı yanıtı

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Akşener'den Selahattin Demirtaş'a kahvaltı yanıtı
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan İYİ Parti lideri Meral Akşener, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında soruları yanıtladı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Koronada durum iyi değil. Bir kere bütün o kurallara uyuyorum, maske takıyorum, sosyal mesafeye dikkat ediyorum, dikkat etmeyenleri uyarıyorum. El teması kurmuyorum, C vitamini alıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum.

 

 

 

Bu hafta zatürre aşısı oldum. Eskiden testi o kadar yaptırmıyordum ama illerden döndükten sonra test yaptırıyorum ekibimle birlikte. Biz açık havada geziyoruz, kapalı alanda toplantı yapmıyorum.

"ŞEHİR HASTANELERİNİ ALİ ERBAŞ'A BAĞLASINLAR"

AK Parti’nin yöneticilerinin hiçbir zaman geri adım atmadıkları tek bir konu vardır: Atatürk ve cumhuriyet değerleri.

Önce açılım yaptılar, geri adım attılar. Komşularla sıfır sorun dediler, sonra herkesle kavgalı oldular.

Diyanet de Atatürk’ün kurduğu bir kurum ve başında Ali Erbaş isimli biri var. Atatürk’ün kurduğu kurumun başındaki şahıs hepimizin eleştirdiği bir isim. Buradan Erdoğan’a bir önerim var. Ne kadar şehir hastanesi varsa hepsini Ali Erbaş’a bağlasınlar, belli ki çok yetenekli bir isim.

DEMİRTAŞ'A YANIT

Biz partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bir bakış açımız var. Bir yere gidince diyorum ki ben propaganda yapmaya değil sizi dinlemeye geldim. Şunu fark ediyorsunuz ki herkes aynı acıların içinde. Bu makulde buluşmak sadece eleştirmek değil, çözüm önerilerini sunmak için çıkılan bu yolculuğun meyvelerini alıyoruz.

Bazen bir vatandaş gelip kulağıma ben size haksızlık ettim hakkını helal et diyorlar. İnsanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. Bunun yaptığınız zaman derin sorunlar ortadan kalkar.

Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var.

AKP'Lİ VEKİLİN DÜĞÜNÜ

Sayın Erdoğan kendi gitti sel felaketi yaşanan yerde miting yaptı. Adını 'keyif çayı' koyduğu çay attı insanların kafasına. Siz orada miting yaparsanız sizin milletvekiliniz de 1500 kişilik düğün yapar. Sonra vatandaşı suçlayamazsınız. Biz Anıtkabir’e son derece az insanla gittik.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Türkiye’nin çözülemeyecek meselesi yok sadece tek adamlık yönteminin bitmesi lazım. Hem Sayın Babacan’a hem de sayın Davutoğlu’na hayırlı olsun ziyaretine gittim. Partilerin kuruluş sürecinde bu partilerin demokrasiye katkı sunacaklarını söyleyen bir genel başkanım. Tabii ki aramızda bir siyasi rekabet var.

Bizim ortak özelliğimiz bu ucube sistemin Türkiye’yi yoksullaştırdığı ve dış politikayı kötüye sürüklediği inancımız ve parlamenter sisteme geçiş düşüncemiz. 31 Mart İttifakı sadece İYİ Parti ve CHP arasındaydı. Bu ittifak genişler mi bunlar sonra konuşulacak bir konu. Biz bunu kendi aramızda daha konuşmadık.

Bu sistem Türkiye’yi 2023’e taşıyamaz diye bir öngörüm var. Neyse kartım ortada. Elbette çok isterim cumhurbaşkanlığını. Ama bu sistemden demokratik usullerle kurtulmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum.

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