MHP'den ihraç edilen Akşener yüzde '61,5 çıkarsa siyaseti bırakacağım' dedi.
İşte o açıklama:
"Yeni parti mevzusunda (MHP lideri Devlet) Bahçeli'nin artık MHP'nin başından gitmeyeceğine dair bir kanı oluşmaya başladı. Ama şöyle bir meydan okumayla bakıyorum ben duruma; yüzde 12.5 MHP'nin oyu, yüzde 49 AKP'nin oyu. Bu referandumdan yüzde 61.5 AKP ve MHP oyu var. Bu referandumdan 'Evet' çıkmazsa Bahçeli'nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61.5 çıkarsa ben gereğini yapacağım, siyaseti bırakacağım."
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Akşener'den referandum açıklaması: Siyaseti bırakırım
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener referanduma ilişkin konuştu. Akşener, 'Referandum sonuçlarına göre yüzde 61 evet çıkarsa bırakacağım' dedi.
MHP'den ihraç edilen Akşener yüzde '61,5 çıkarsa siyaseti bırakacağım' dedi.
Etiketler: AKŞENER, MERAL AKŞENER, MHP, SİYASET, REFERANDUM
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