  • BIST 116.305
  • Altın 158,988
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,4861
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYeni Başkan 11 Ocak'ta Belli Olacak!

Akşener'den Jet Yanıt

»
Akşener'den Jet Yanıt
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye CHP ve HDP ile ittifak yapmasını önermesine Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkis

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Merkez binasına girerken kendisine yöneltilen soru üzerine şöyle konuştu:

"Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil. Biz Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz." 

Akşener, herhangi bir ittifakın ise söz konusu olmayacağını açıkladı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da Kritik Görüşme06 Ocak 2018 Cumartesi 21:38
  • Tunceli'nde Akşener'e Büyük İlgi06 Ocak 2018 Cumartesi 21:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa ziyareti öncesi önemli açıklamalar05 Ocak 2018 Cuma 13:22
  • "Benim Polisim Ne Demek İstediğimi Anladı"05 Ocak 2018 Cuma 13:18
  • Flaş... Flaş... Murat Hazinedar Görevden Uzaklaştırıldı!04 Ocak 2018 Perşembe 18:04
  • Suriye sınırına askeri sevkiyat04 Ocak 2018 Perşembe 17:33
  • Yunanistan'dan Darbeci Asker Açıklaması!04 Ocak 2018 Perşembe 17:27
  • HDP'li Baluken'e 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası04 Ocak 2018 Perşembe 17:26
  • 'Mor Beyin' Tahliyesi!04 Ocak 2018 Perşembe 17:24
  • Akıl Almaz Sözler!04 Ocak 2018 Perşembe 12:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim