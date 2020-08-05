Akşener'den evine dön diyen Bahçeli'ye flaş yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt verdi.

Akşener, "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır" ifadesine yanıt verdi.

Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği altını çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim.Sayın Erdoğan, ortağınızı üzerimize saldırmaktan alın."