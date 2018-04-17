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Akşener'den Erken Seçim Yorumu

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Akşener'den Erken Seçim Yorumu
Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin erken seçim çağrısını değerlendirdi.

“BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL”

“Biz İYİ Parti olarak önce İstanbul’da 39 ilçede tek tek esnaf eli sıkarak, kapı zili çalarak vatandaşa kendimizi anlatmak ve insanların dertlerini dinlemek üzere bir çalışma başlattık. Bu haftalıkta İstanbul’da olduğumuz için buradan sesleniyorum size.

Bahçeli’nin seçim talebini birlikte duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan, programlar konuşulmamıza rağmen arkadaşlarımızın çağırılmadığı bir dönemden çıkıp geldik. Bizim için erken seçim zamanında seçim bizim için sorun değildir. Bakalım Erdoğan ve Küçük ortağı Bahçeli ne karar verecek.”

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