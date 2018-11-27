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Akşener'den CHP ile ittifak açıklaması

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Akşener'den CHP ile ittifak açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “9 Büyükşehir için çalışma yürüyor ama ‘henüz şöyle bir sonuç vardır’ deme imkanımız yok” dedi.

Akşener, yerel seçimlere yönelik olarak CHP ile 9 Büyükşehirde görüşüldüğünü hatırlatan gazeteciye, “Bizim görüşmelerimiz sürüyor. Bir pazarlık söz konusu değil. 17 Büyükşehir referandumda ‘hayır’ oyu vermişti. 3’ü Güneydoğudaki illerimizdi. Cumhuriyet Halk Partisi, ‘4 Büyükşehiri alacağız’ diye kanaat belirtti. 9 Büyükşehir için çalışma yürütülüyor ama ‘henüz şöyle bir sonuç vardır’ deme imkanımız yok” açıklamasında bulundu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi şartının olduğu iddialarını hatırlatan gazeteciye Akşener, “Herhangi bir şart ileri sürerek masaya oturma alışkanlığında olan bir şahıs değilim. Sadece Ankara ile ilgili olarak bir tarifim var. MHP ile AK Parti arasındaki ittifak yüzde 11 MHP oy aldı, AK Parti yüzde 42 oy aldı, dört kat fark var aralarında. Bizim oyumuz yüzde 10, CHP’nin oyu yüzde 22. Ona göre hakkaniyetli bir çalışma olabileceğine inanıyorum. 5 milyon insan bize oy verdi” ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu ile ikinci bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Akşener, “Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Almanya’ya gidecek. Dönüşünde bir görüşme yapacağız. Ondan sonra ne olacağına karar vereceğiz” şeklinde konuştu. 

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