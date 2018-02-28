Akşener'den Bahçeli'ye Sert Sözler!

Akşener “Anlat Hemşehrim Dertleşelim” projesi kapsamında giydirilen İYİ Parti otobüsünün Genel Merkez'den Fethiye'ye uğurlanması törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “Biz cumhur dedik, buyurun siz de ittifak kurun ve adına cümbüş deyin” sözlerine yanıt verdi ve “Böyle bir ittifak gerçekleşse hepsi deve keser. Ben de arkadaşları masrafa sokmak istemiyorum” dedi. Akşener ‘’Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne kadar çok aday olursa o kadar iyi olur, şenlik olur’’ açıklaması da yaptı ve MHP lideri Devlet Bahçeli için ''Eylemsiz doçent, sarayın memuru'' dedi.

EYLEMSİZ DOÇENT

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin “Cümbüş ittifakı” sözlerine, “Sayın Bahçeli sürekli insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler ama kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” dedi ve şöyle devam etti:

“İttifaklar konusunda asla saygısız bir söz sarf etmedik. Onların iradesidir saygı duymak gerekir. Kendilerini milli ve yerli ilan ettiler, bizlere de gayri milli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden tanımlamalar yapıldı. Sonra bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik. Biz 1946 seçimlerinden daha zor şartlarda seçime gideceğiz. 46'nın gerisine düştük. Saray koalisyonu diyen biziz bozulmakta haktır''

HANİ KOALİSYON OLMAYACAKTI ?

16 Nisan'daki referandumda ne söylemişti arkadaşlar. Koalisyon dönemi bitecek istikrar gelecek, her şey hızlı olacak. Şimdi ise bir nevi koalisyon ve 5 yıl süreceği iddia edilen bir koalisyon. Hayırlı olsun diyoruz. Sayın Erdoğan korkabilir, endişesi olabilir seçilmeyeceği için. Ama bulundukları yerden bizleri tanımlamaları en hafif deyimiyle saygısızlıktır.''

O SARAYIN MEMURU

Sayın Bahçeli'yi siyasi olarak muhatap alamayız artık. Çünkü sarayın memuru konumunda. O görevli bize vurmak için. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlenmiştir. Adı Meral Akşener'dir. 100 bin imza ile yola çıkacağız. Milletvekili adaya olmayacağım. Bütün bunlar meydan okumadır ve kazanacağımıza olan inancın tezahürüdür. Halep orda ise arşın burada. Bu sefer dedikleri olmayacak.