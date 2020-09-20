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Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

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Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’nda 1289 oy alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

 

Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, güven tazeledi. İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’nda tek aday gösterilen Akşener, yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçildi. Akşener, Bin 289 oyun tamamını aldı.

Yeniden genel başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Meral Akşener, "Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Güveniniz, desteğiniz, varlığınız için, direnciniz için teşekkür ediyorum. Bu ülkeye bağlılığınız, vatan severliğiniz için teşekkür ediyorum. Alparslan’la Mustafa Kemal Atatürk arasındaki bağı kurduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve Allah beni sizleri önce kendi huzurunda sonra kullarının, milletimizin karşısında mahcup etmesin diyorum. Evet Millet bizi çağırıyor. Yarından itibaren tekrar milletimizle bir arada olmaya birlikte olmaya, herkese hazır olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız. İyi ki İYİ Parti’yi milletimiz kurdu, iyi ki bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

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