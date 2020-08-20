  • BIST 1.122
  • Altın 452,750
  • Dolar 7,2940
  • Euro 8,6313
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
FLAŞ HABERKılıçdaroğlu: Erdoğan'a 2 milyon TL'yi bir şartla veririm...

Akşener ve Davutoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

»
Akşener ve Davutoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması
Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül’ün yeniden adaylığı ile ilgili tartışmalar üzerine “bu konuda bir taraf durumunda olmadıklarını” söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de muhalefet partilerinin “oy almak ve her seçmene ulaşmak için birbirleriyle rekabet halinde olduklarını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hepimiz Biden’a bağırmaktan telef olduk ama Sayın Erdoğan’dan tık yok” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “iktidarın görevini ihmal ettiğini” belirterek tüm siyasi partilerin Biden’a ortak tepki vermesi gerektiğini dile getirdi.

Akşener, geçen haftalarda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaretinin ardından dün de Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nu, parti genel merkezinde ziyaret etti. Davutoğlu ve Akşener, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğini dile getiren Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile sorunların derinleştiğine dikkat çekerek Bundan sonraki herhangi bir konuda İYİ Parti ile bir istişare zeminimiz mutlaka oluşacaktır” dedi.

 

 

 


ABD başkan adayı Biden’e “ortak tepki verilmesi gerektiğini” ifade eden Davutoğlu, “Biden’ın bu açıklamaları Türkiye’ye ve Türk demokrasisine hakaret. Cevap verme sorumluluğu önce iktidara düşer. Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı açıklama yapmadı. O açıklamanın yapıldığı gün Sayın Cumhurbaşkanı tepki vermeliydi” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden adaylığı ile ilgili tartışmalar üzerine de “bu konuda bir taraf durumunda olmadıklarını” ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de muhalefet partilerinin “oy almak ve her seçmene ulaşmak için birbirleriyle rekabet halinde olduklarını ifade ederek “Sayın Davutoğlu’nun söylediği Biden’ın sözlerine karşı ortak tutum tavrını olumlu gördük” dedi.

Biden’in “hadsiz, yanlış, çirkin” bir açıklama yaptığını dile getiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama Trump da bizzat Türkiye’ye ve Erdoğan’a iğrenç bir mektup yazdılar. Akşener’e de Trump’a ‘pelüş kafa’ demek düştü. Bir baktık ki sonra kanka olmuşlar. Bazen şahsi ilişkiler üzerinden Türkiye’nin şirazesi kaydı. İkili ilişkiler güzeldir devlet yöneticileri arasında ama asıl olan kurumsaldır.

Bir baktık Rahip Brunson, Beyaz Saray’da ağırlanıyor. Kurumsal bir ilişki biçimini devletler arasında Türkiye’nin geliştirmesi gerek. Dışişleri Bakanlığı yanıt vermiyor, sonra Sayın Fahrettin Altun muhalefet niye yanıt vermiyor diyor.

Bu Sayın Altun’un haddi de hakkı da değildir. Atanmış birinin bir seçilmişe hesap sormaya hakkı ve haddi yoktur. Patronu verecek önce cevabı. Ha bire memurlar konuşuyor. Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Erdoğan’ın fikirlerini merak ediyorum.”

Akşener, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı olup olmayacağına yönelik iddialar üzerine de “Rahmetli Demirel’in sözü var: Ortada seçim yok bir şey yok, doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Şu anda bu konunun konuşulmasını doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Fahrettin Altun'dan "müjde" açıklaması20 Ağustos 2020 Perşembe 12:42
  • Bloomberg: Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın konrolümüz altında...19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:50
  • 55 kişi AKP’den İyi Parti’ye geçti19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:22
  • Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:06
  • Konuştuklarımız aramızda kalsın19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:17
  • Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a 2 milyon TL'yi bir şartla veririm...19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:37
  • Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:50
  • Halkın sorunlarını dile getiren muhtara soruşturma açıldı18 Ağustos 2020 Salı 21:19
  • Erdoğan Bayraktar ne demek istedi?18 Ağustos 2020 Salı 20:27
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim