Akşener ve Davutoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül’ün yeniden adaylığı ile ilgili tartışmalar üzerine “bu konuda bir taraf durumunda olmadıklarını” söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de muhalefet partilerinin “oy almak ve her seçmene ulaşmak için birbirleriyle rekabet halinde olduklarını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hepimiz Biden’a bağırmaktan telef olduk ama Sayın Erdoğan’dan tık yok” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “iktidarın görevini ihmal ettiğini” belirterek tüm siyasi partilerin Biden’a ortak tepki vermesi gerektiğini dile getirdi.

Akşener, geçen haftalarda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaretinin ardından dün de Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nu, parti genel merkezinde ziyaret etti. Davutoğlu ve Akşener, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğini dile getiren Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile sorunların derinleştiğine dikkat çekerek Bundan sonraki herhangi bir konuda İYİ Parti ile bir istişare zeminimiz mutlaka oluşacaktır” dedi.



ABD başkan adayı Biden’e “ortak tepki verilmesi gerektiğini” ifade eden Davutoğlu, “Biden’ın bu açıklamaları Türkiye’ye ve Türk demokrasisine hakaret. Cevap verme sorumluluğu önce iktidara düşer. Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı açıklama yapmadı. O açıklamanın yapıldığı gün Sayın Cumhurbaşkanı tepki vermeliydi” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden adaylığı ile ilgili tartışmalar üzerine de “bu konuda bir taraf durumunda olmadıklarını” ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de muhalefet partilerinin “oy almak ve her seçmene ulaşmak için birbirleriyle rekabet halinde olduklarını ifade ederek “Sayın Davutoğlu’nun söylediği Biden’ın sözlerine karşı ortak tutum tavrını olumlu gördük” dedi.

Biden’in “hadsiz, yanlış, çirkin” bir açıklama yaptığını dile getiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama Trump da bizzat Türkiye’ye ve Erdoğan’a iğrenç bir mektup yazdılar. Akşener’e de Trump’a ‘pelüş kafa’ demek düştü. Bir baktık ki sonra kanka olmuşlar. Bazen şahsi ilişkiler üzerinden Türkiye’nin şirazesi kaydı. İkili ilişkiler güzeldir devlet yöneticileri arasında ama asıl olan kurumsaldır.

Bir baktık Rahip Brunson, Beyaz Saray’da ağırlanıyor. Kurumsal bir ilişki biçimini devletler arasında Türkiye’nin geliştirmesi gerek. Dışişleri Bakanlığı yanıt vermiyor, sonra Sayın Fahrettin Altun muhalefet niye yanıt vermiyor diyor.

Bu Sayın Altun’un haddi de hakkı da değildir. Atanmış birinin bir seçilmişe hesap sormaya hakkı ve haddi yoktur. Patronu verecek önce cevabı. Ha bire memurlar konuşuyor. Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Erdoğan’ın fikirlerini merak ediyorum.”

Akşener, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı olup olmayacağına yönelik iddialar üzerine de “Rahmetli Demirel’in sözü var: Ortada seçim yok bir şey yok, doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Şu anda bu konunun konuşulmasını doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.