Akşener: "Türkiye'nin mutluluğu çocuklarımızın mutluluğuna bağlıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin mutluluğu çocuklarımızın mutluluğuna, Türkiye'nin gelişmesi çocuklarımızın gelişmesine bağlıdır" dedi.

Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında çocukların bayramını kutlayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bu özel ve güzel günde, milli egemenliğimizi simgeleyen 23 Nisan bayram kutlamalarını, milletin elinden alıp okullara hapseden anlayışın, milletin egemenliğinin karşısına da kişisel saraylarının egemenliğini koyduğunu hatırlatmak istiyorum. Biz bu gerçeğin altını çizerek, ülkemizdeki tüm çocukların sağlıklı, çağın gereklerine uyumlu eğitimi alabilen, temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanabilen çocuklar olmaları için çalışıyoruz. Türkiye'nin mutluluğu çocuklarımızın mutluluğuna, Türkiye'nin gelişmesi çocuklarımızın gelişmesine bağlıdır. Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu temel gerçeği unutmayalım diye 23 Nisan'ı hediye etmiştir."

'ÇOCUKLARA YÖNELİK SUÇLAR ARTMIŞTIR'

Mesajında, "Maalesef ülkemizde yaşanan kara tablodan, korku ikliminden en yüksek acı payı çocuklarımız almaktadır" diyen Akşener, şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanlığı verilerine göre, çocuklara yönelik suçlar, son 10 yılda 3 kat artmıştır. Bunların yüzde 70'i 11 yaşın altında. Yine çocuğa yönelik suçlarda ülkemiz 3'üncü sırada. TÜİK verilerine göre, ülkemizde işlenen suçların yarısı çocuklara karşı işleniyor. Birinci sırada İstanbul, ikinci sırada İzmir, üçüncü sırada Adana var. TBMM'de çocuk istismarını önleme yasası suçlulara ne ceza verileceğini, yani işlenmiş suçu cezalandırmak dışında önleyici bir çözüm içermemiştir. Üstelik, çocukları mağduriyetten koruyacak önemli kurumlardan biri olan rehberlik öğretmenliği, bu iktidar tarafından yönetmelikle işlevsiz hale getirilmiştir. Çocuğa karşı işlenen suçlar dışında, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi suçlarda artış oranı son altı yıl için yüzde 80 civarındadır. Ülkemizin önemli üniversitelerinden birinin araştırmasına göre, bizim çocuklarımızın 7 milyon 510 bini yeterince ısınamıyor ve karnını doyuramıyor. Durum bu kadar acı ve vahimken, iktidar bu konuda devekuşu sendromuna girmiş durumda. Kafasını kuma gömüp yandaşlarla iş yapmak derdine düşmüştür. İYİ Parti olarak biz, 23 Nisan'larda sadece bir kesimin çocukları bayram yapsın diye değil, 81 ilimizde yaşayan tüm çocuklar mutlu olsun diye çalışıyoruz. Güzel ülkemizin tüm çocuklarının kahkahaları sokakları, parkları doldurunca biz hedefimize ulaşmış olacağız. Tüm çocukların mutluluğunu hedeflemek, ülkenin refah ve huzur içinde olması demektir. Güzel ülkemizin tüm sorunları, çocuklar ölmeden, zarar görmeden çözülebilir. Biz bunun için siyaset yapıyoruz. İYİ'ler çocuklar için var. İYİ Parti iktidara geldiğinde tüm 23 Nisan'lar şehirlerin sokaklarında, festival havasında ailelerle birlikte kutlanacak. Sadece çocuklarımız değil, onların annesi, babası, büyükannesi, büyükbabasıyla el ele coşkuyla kutlayacağız. Artık gerilmeyeceğiz. Korkmayacağız. Bu vesileyle 23 Nisan'ı ve milli egemenliğimizi bizlere hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimi sunuyor, tüm çocuklarımızı kucaklıyorum."