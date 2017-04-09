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Akşener: Türk ismini ağzına alamayanlar…

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Akşener: Türk ismini ağzına alamayanlar…
Malatya'da Milli İradenin Önemi Konferansında konuştu. 'Türk ismini ağzına alamayanlar, tek milletten bahsediyor diyen Akşener, 'hem aldanıyorsunuz, hem aldatılıyorsunuz diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıldım, kandırıldım dediği konuları sıraladı.

Akşener’in konuşmasından satır başları…

Sizi refaha çıkaran tek bir madde yok. Seçilecek kişinin savaş ilan edebilecek bir yetkinin o kişiye veren bir madde var. Bir sabah kalkıp kafası atıp savaş imzası atabilcek bir madde var.

ONLARIN YANILDIMLARI VAR

Oslo’dan haberim yoktu dedin demek ki yanıldın.

FETÖ çıktı, yanıldım dedin.

Diyarbakır’da Kürt süreci başlattın. Beni kandırdılar dedin. Üçüncü kez aldatıldın.

Sonra Rus uçağı düştü. Sonra bir baktık kandırılmışsınız. O uçağı bir FETÖ’cü düşürdü oldu.

Esad kardeşinizdi, Eset oldu. Suriyeli gençler akın akın geliyor. Üniversiteyi girebiliyorlar, burs alabiliyor. İnternetten bakıyorlar. Suriye vatandaşları bizden vatandaşlık nasıl alırım diye bakıyor. Müracatları var. Aldatılmışsınız.

Ey Putin El Obama, Ey Almanya, Ey Hollandalar hep aldılma hikayesi. Aldatılma hikayesi çok uzun 200 sayfalık kitap olur.

BİR DE ALDATMALAR VAR…

Ellerinde Kuran’ı Kerim’le hesap günü diyerek, kul hakkı yiyerek… Kul hakkı yediniz muhteremler.

Bize terörist diyorsunuz, FETÖ’cü diyorsunuz, kul hakkı yiyorsunuz. Aynaya bakacaksınız Orada teröristi göreceksiniz, FETÖ’cüyü göreceksiniz, haini göreceksiniz…

Ülkücülere Fatiha bilmezsiniz, ırkçı dediniz, şehit kanından beslenen vampirler dediniz, bütün milliyetçileri ayağımın altına aldım dediniz. Yuhlatmıyoruz, en büyük ders 16 Nisan’da hayır demek…

Zekeriya Öz’e siz zırhlı aracınızı tahsis ettiniz. Sonra yanıldım dediniz.

Yıllarca hapiste yatırdınız. Çoluğunun çocuğunun önünde başını öne eğdirdiniz. Bir aldığınız kul hakkı yok mu. O kulların haklarını Allah’a emanet ediyorsunuz. Biz de sizi hayırla mahkum edeceğiz.

4 YAVERİ FETÖCÜ ÇIKANLAR TUTUKLANIRSA, HAPİS YATARIM, ÖLÜRÜM DE

Ben bir fakir kadınım, partim yok attılar biliyosunuz. Adım yok. Hayır diyerek geziyorum. O kadar iftiraya uğruyorum ki. Diyorlar Meral Akşener tutuklandı. Niye… Bir avukata selam vermişim.

4 yaveri, kallavi 4 yaveri FETÖ’cü çıkanlar tutuklanırsa hapis yatmaya hazırım, ölmeye hazırım.

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