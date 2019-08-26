MedyaRadar.com'un haberine göre; Daha önce bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ve 360 TV’yi barındıran TürkMedya’nın İBB’den her ay 10 milyon lira "reklam geliri" adı altında bütçe aldığını Medyaradar olarak duyurmuştuk.
O haberimizde Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığına başlamasıyla "reklam geliri" ödeneğinin kesildiğini ve 24 TV’nin çözümü küçülmeye gitmekte bulduğunu da yazmıştık.
TENKİSAT AKŞAM'A SIÇRADI
TürkMedya için tenkisat ve küçülme Akşam gazetesine sıçradı.
Gazetenin Ankara Bürosunda görev yapan, Haber Müdürü Ersin Bal, Ekonomi ve Enerji Muhabiri Miray Çimen, Sağlık Muhabiri Doruk Çakar, Foto Muhabiri Murat Öztek ve idari kadrodan iki kişinin görevine son verildiği öğrenildi.
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AKŞAM GAZETESİ'NDE TENKİSAT DEPREMİ!
Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran TürkMedya'da yerel seçimler sonrası kriz patlak vermişti.
MedyaRadar.com'un haberine göre; Daha önce bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ve 360 TV’yi barındıran TürkMedya’nın İBB’den her ay 10 milyon lira "reklam geliri" adı altında bütçe aldığını Medyaradar olarak duyurmuştuk.
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