"Akrabaları parti yönetimine koymayın"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan toplantıda parti kurmaylarına da uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim” diye konuştu. Erdoğan MYK toplantısında ayrıca son dönemde AK Parti’ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nene ve dedeyi bizzat evlerinde ziyaret etmek için “Adreslerini bulun, bana getirin. Tek tek ziyaret etmek istiyorum” talimatı verdi. Erdoğan nene ve dedeleri kongre döneminde gittiği illerde ziyaret etmeyi planlıyor.

AŞI BİLGİLENDİRMESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl de dün partiye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Görüşmede aşı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verildiği öğrenildi.