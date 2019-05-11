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AKP'YE TEPKİ GÖSTEREN ŞEHİT YAKINI İSYAN ETTİ

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AKP'YE TEPKİ GÖSTEREN ŞEHİT YAKINI İSYAN ETTİ
15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu

Alparslan Cambaz, YSK'nın İstanbul seçimlerin iptal etme kararını ve Abdullah Öcalan'ın mektubunun okutulmasına tepki gösterdi.
15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının ardından Facebook hesabından duruma tepki gösterdi.  

EMDİLER BİTİRDİLER ÜLKE ENERJİSİNİ

Cambaz, paylaşımında "Bir Ramazanımız var diyorduk, onu da ziyan ettiler. Emdiler bitirdiler ülke enerjisini, rahmetini, bereketini. Daha mağdur bir İmamoğlu daha kahraman bir lider olarak gümbür gümbür geliyor.


 
Erdoğan'ın yükseliş filmi gibi aynı. AKP'nin şuursuz kitlesi İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı yapmayı kafaya koymuş belli. YSK'nın bu absürt kararıyla sevinçten havalara uçup alaycılıkta ve kibirde yine zirvede olmaya aynen devam etsinler.

Tencere tava susturmaya çalışıp komşularıyla, akrabalarıyla savaş etsinler" ifadelerini kullandı.

HASTA EDEN TATLI YALANLARI SEÇSİNLER

Abdullah Öcalan'ın mektubunun okutulmasına da tepki gösteren Cambaz, şunları söyledi:

"Herkese PKK'lı dedikten sonra Öcalan'la el ele sandığa gitsinler şimdi. Her şeyi yapsınlar ama utanmayı, erdemi, ahlakı, adaleti hiç bilmesinler. Şifa veren acı doğrular yerine hasta eden tatlı yalanları seçsinler daima. Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez, neyleyelim."

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