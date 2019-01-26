AKP'ye oy veren mahşer günü affedilecek

AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken tartışma yaratan ifadeler kullandı.

Daha önce Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış olan İsmet Yılmaz, dün akşam Sivas'ta AKP Gençlik Kolları üyelerinin sorularını yanıtlarken AKP'nin adayı Hilmi Bilgin'e oy vermenin 'Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) Beraat belgesi (kurtuluş)' olacağını söyledi.Bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.Çok sayıda kişi Yılmaz'ın bu sözlerine tepki gösterdi.