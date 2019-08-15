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AKP'NİN YENİ LİDERİ KİM OLACAK?

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AKP'NİN YENİ LİDERİ KİM OLACAK?
AKP'nin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüğü, partinin 18. Yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan videoyla ilgili Davutoğlu cephesinden ilginç bir iddia gündeme geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Davutoğlu’na yakın Medya Notu sitesinden Serhat Ramay’ın “AK Parti’nin 18. yıl videosunun şifreleri! Yeni lider Albayrak mı?” başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı:
“Tıpkı görselde olduğu gibi videoda da ne Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ne de Bülent Arınç var. Buna karşın Berat Albayrak videoda tam 7 kez görünüyor. Bunlardan ikisinde de bir lider gibi tek başına! Cemil Çiçek, Faruk Çelik, Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş Süleyman Soylu, Efkan Ala… Bu isimlerden hiçbiri AK Parti’nin 18 yaş videosunda yok.” denildi.

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