AKP'NİN YANITI NE OLDU?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "35 yaşın altındaki Suriyeliler cepheye gönderilsin" önerisine TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı AK Partili Atay Uslu, "Suriyelilerin orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil" diyerek ya

Uslu, "Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) şu anda o bölgede kendisiyle ilgili, kendi bağımsızlığı ve özgürlüğüyle ilgili çalışma yapıyor. 2004 yılından itibaren bugüne kadar yaklaşık 80 bir ÖSO mensubu şehit oldu, 250 bir ÖSO mensubu gazi oldu, engelli hale geldi" açıklaması yaptı.

"ÖSO savaşı devam ettiriyor"

Uslu, devamında şunları söyledi: Yani Suriyelilerin orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil. ÖSO oradaki terör unsurlarıyla da farklı unsurlarla da savaşı devam ettiriyor. Onun dışındaki soruları bu kişilerin kendilerine sorabilirsiniz.Gökçek neler söylemişti?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kişisel Twitter hesabında Suriyelilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Yeni bir politika şart. Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli."