AKP'NİN SEÇİM BÜTÇESİ ÇİN'DEN GELMİŞ!

Medyafaresi.com'un haberine göre; adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, söz konusu nakit akışının, Türkiye ile Çin arasında 2012’de imzalanan lira-yuan "swap" anlaşmasından bu yana ilk kez, Türkiye’nin aldığı en önemli miktar olduğunu söyledi.
Bloomberg, söz konusu nakit akışının, 23 Haziran İstanbul seçimleri sırasında, uluslararası yatırımcıların, ülkenin siyasi ve mali istikrarının aşındığına ilişkin düşüncelerinin yoğunlaştığı bir anda, Türkiye’nin yabancı kaynak rezervlerini arttırdığına işaret etti.