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AKP'NİN KAYYIM ATAMALARININ ARKASINDA NE VAR?

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AKP'NİN KAYYIM ATAMALARININ ARKASINDA NE VAR?
Belediyelere yapılan kayyım atamalarının tepkileri sürüyor. AKP, belediyeleri birer birer kaybederken, bir taraftan da kaybettiği belediyelere kayyım atamaya başladı.

Bu konuyu bugünkü köşesine taşıyan Fehmi Koru, yazısında Mardin, Van ve Diyarbakır'da yaşanan kayyım atamalarını kaleme aldı.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Fehmi Koru, bir zamanlar bu illerde en yüksek "Acaba bölgede AK Parti’nin oyunun gerilemesi ve devlet adına karar verenlerin ‘sakıncalı’ bulduğu kişilerin halk tarafından tercih edilmesinin bir sebebi de ‘kayyım’ uygulamasına tepki olmasın? Seçtiklerinin görevden alınmasına duyduğu tepkiyle oy kullanan insanlar o yüksek oylarıyla ceza kesmişlerse buna şaşmamak gerek" dedi.

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