AKP'nin İstanbul anketinden Kadir Topbaş çıktı

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan İstanbul anketinden ilginç sonuçlar çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son bir hafta içerisinde üzerinde en yoğun çalıştığı ili İstanbul oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir başkan adayının kim olacağı kadar, 39 ilçe için belirlenecek isimler de tek tek değerlendirildi.

Erdoğan, dinlenmeye çekildiği bu bir hafta içerisinde, genel başkan yardımcılarını yanına çağırarak zaman zaman gruplar halinde toplantı yaptı.

BİNALİ YILDIRIM FAKTÖRÜ

İstanbul için partinin yaptırdığı anketlerde ilginç sonuçlar çıktı. Bir süre önce görevden alınan ve siyasetten uzaklaşan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, seçmenlerin belediye başkanı görmek istediği isimler arasında ilk sırada çıktı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ikinci, eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu üçüncü oldu.