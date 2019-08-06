AKP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER!

Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın anlattığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bıyık diyaloğunun görüntüleri ortaya çıktı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ağar'ın, “Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor” ifadeleri dikkat çekti.