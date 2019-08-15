  • BIST 97.173
  • Altın 271,980
  • Dolar 5,5880
  • Euro 6,2267
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKAAFRİN'DEN KÖTÜ HABER! 2 ASKER YARALI!

AKP'Lİ VEKİLDEN DİKKAT ÇEKEN YETİ PARTİ AÇIKLAMASI!

»
AKP'Lİ VEKİLDEN DİKKAT ÇEKEN YETİ PARTİ AÇIKLAMASI!
AKP’li Metiner’in tartışma yaratan sözlerinin ardından AKP'den bir dönem milletvekili adayı olan Tuna Bekleviç’ten dikkat çeken açıklama geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP’li Metiner’in tartışma yaratan sözlerinin ardından AKP'den bir dönem milletvekili adayı olan Tuna Bekleviç’ten dikkat çeken açıklama geldi.
Yeni parti le ilgili 2008 yılında Erdoğan’la defalarca kez bu konuyu konuştuklarını belirten Tuna Bekleviç Twitter hesabından şunları yazdı:
"O YAZ YENİ PARTİ HAZIRLIĞI YAPTIK!"
“2008 yılında @RTErdogan ile defalarca kez bu konuyu konuştuk; Nisan ayında Edirne’de yaz aylarında ise İstanbul’da birkaç kez buluştuk. Hatta o yaz yeni parti konusunda hazırlıklarımızı da yaptık. Lakin kapatma davası sonrasında bu fikirden vazgeçti!

O dönem ben yeni parti ile ilgilenirken arka planda Anayasa Mahkemesi’nde yaşananları bilmiyordum. Fakat o karanlık süreçlerin de zaman içerisinde aydınlanacağını düşünüyorum. Kapatma davası bir kırılmaydı. Erdoğan önce partisini sonra da kendisini tamamıyla tüketti.

Erdoğan kendisini o kadar tüketti ki; yeni Dünya ile ilgili söyleyecek tek bir sözü yok. Aklı başında kimse de zaten kendisini ciddiye almıyor. Türkiye’nin tarihsel birikimine dayalı bir kapasiteyi tüketmekle meşgul zalim bir pozisyon taşıyor.

Daha önce de ifade ettiğim gibi rejimin bu dramatik ‘tükenişini’ Türkiye için olumlu olarak değerlendiriyorum. Rejimin çaresizliği mazlumların zaferi olacaktır. Bunu sevinmeliyiz. Çünkü her bitiş başka bir başlangıçtır. Tazeliktir. Berekettir.” dedi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • HEYECANLANIP SAHAYA ATLAYAN YOUTUBER, SOLUĞU EMNİYETTE ALDI!15 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
  • SİNAN AKÇIL'DAN KARISININ BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ GELDİ!15 Ağustos 2019 Perşembe 14:14
  • AKP'Lİ VEKİLDEN DİKKAT ÇEKEN YETİ PARTİ AÇIKLAMASI!15 Ağustos 2019 Perşembe 14:03
  • DOĞU PERİNÇEK, BEŞAR ESAD'LA ESAD'LA GÖRÜŞMEYE GİDİYOR!15 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
  • FAHRİYE EVCEN, OĞLU KARAN'I KAMERALARDAN KAÇIRDI!15 Ağustos 2019 Perşembe 13:43
  • DALAMAN'DA RAFTİNG EĞLENCESİ KANLI BİTTİ!15 Ağustos 2019 Perşembe 13:39
  • AKP'NİN YENİ LİDERİ KİM OLACAK?15 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
  • NUMAN KURTULMUŞ'TAN ÇARPICI SEÇİM YORUMU!15 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
  • YILMAZ MORGÜL, ÜNLÜ BOKSÖRDEN HOŞLANIYOR MU?15 Ağustos 2019 Perşembe 13:03
  • YILDIZ TİLBE'DEN, HADİSEYE'YE SERT YANIT!15 Ağustos 2019 Perşembe 12:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim