AKP'Lİ VEKİLDEN DİKKAT ÇEKEN YETİ PARTİ AÇIKLAMASI!

AKP’li Metiner’in tartışma yaratan sözlerinin ardından AKP'den bir dönem milletvekili adayı olan Tuna Bekleviç’ten dikkat çeken açıklama geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP’li Metiner’in tartışma yaratan sözlerinin ardından AKP'den bir dönem milletvekili adayı olan Tuna Bekleviç’ten dikkat çeken açıklama geldi.

Yeni parti le ilgili 2008 yılında Erdoğan’la defalarca kez bu konuyu konuştuklarını belirten Tuna Bekleviç Twitter hesabından şunları yazdı:

"O YAZ YENİ PARTİ HAZIRLIĞI YAPTIK!"

“2008 yılında @RTErdogan ile defalarca kez bu konuyu konuştuk; Nisan ayında Edirne’de yaz aylarında ise İstanbul’da birkaç kez buluştuk. Hatta o yaz yeni parti konusunda hazırlıklarımızı da yaptık. Lakin kapatma davası sonrasında bu fikirden vazgeçti!

O dönem ben yeni parti ile ilgilenirken arka planda Anayasa Mahkemesi’nde yaşananları bilmiyordum. Fakat o karanlık süreçlerin de zaman içerisinde aydınlanacağını düşünüyorum. Kapatma davası bir kırılmaydı. Erdoğan önce partisini sonra da kendisini tamamıyla tüketti.

Erdoğan kendisini o kadar tüketti ki; yeni Dünya ile ilgili söyleyecek tek bir sözü yok. Aklı başında kimse de zaten kendisini ciddiye almıyor. Türkiye’nin tarihsel birikimine dayalı bir kapasiteyi tüketmekle meşgul zalim bir pozisyon taşıyor.

Daha önce de ifade ettiğim gibi rejimin bu dramatik ‘tükenişini’ Türkiye için olumlu olarak değerlendiriyorum. Rejimin çaresizliği mazlumların zaferi olacaktır. Bunu sevinmeliyiz. Çünkü her bitiş başka bir başlangıçtır. Tazeliktir. Berekettir.” dedi.